Noemi Letizia si è raccontata in una lunga intervista a Report in cui ha ripercorso il brutto periodo vissuto nel 2009, dopo che il suo nome divenne noto per la partecipazione di Silvio Berlusconi alla sua festa di 18 anni a Casoria.

Noemi Letizia racconta di aver pensato al suicidio

“Sono diventata anoressica, mi sono chiusa in casa. E un motivo c’è, no? Mi hanno violentata psicologicamente, chiamandomi prostituta a ogni angolo di strada. Sono stata bullizzata, ma di cosa stiamo parlando?”, è un vero dramma psicologico quello che Noemi Letizia ha raccontato a Report. Dopo 13 anni Noemi Letizia si presenta con un volto molto diverso, i capelli biondi hanno lasciato spazio a una chioma mora e ricorda quel brutto periodo, descrivendolo oggi con molta lucidità: “Avrei potuto anche scegliere anche un’altra strada, come tanta gente fa, no? (…) Togliermi la vita, ci ho pensato tante volte”.

Rispetto al fatto che divenne ‘famosa’ per aver chiamato Silvio Berlusconi ‘papi’, ha detto: “Mi è stato detto di dire questa determinata cosa e quindi io l’ho detta”. Quando il giornalista di Report le ha chiesto se dunque lo chiamasse così, ha risposto: “Ma no. Sono state dette tante cose, ci siamo attenuti a quanto ci hanno detto di dire e fare. La verità è tutt’altra roba“.