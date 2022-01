0 Facebook Belen e Stefano, weekend assieme: le foto di lei a casa del ballerino napoletano Spettacolo 19 Gennaio 2022 11:45 Di redazione 2'

Spuntano nuovi indizi sul presunto riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo le immagini del ballerino che è andato a prendere la show girl all’aeroporto al suo rientro dall’Uruguay, un paparazzo aveva affermato che i due si starebbero frequentando di nuovo da tre settimane. Adesso lo stesso sito, Whoopsee, che ha pubblicato in esclusiva le immagini della show girl e del ballerino al rientro del viaggio di lei dal Sud America, ha documentato una visita dell’argentina a casa del bel De Martino.

Le foto del weekend di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Ebbene, secondo le immagini pubblicate da questo sito, Belen Rodriguez avrebbe trascorso il weekend a casa di Stefano De Martino con Santiago e Luna Marì. I due prima avrebbero provato a confondere l’attenzione dei paparazzi, ma l’occhio attento della fotocamera ha documentato tutto. Prima si vede Belen arrivare a casa di De Martino, in un secondo momento la raggiunge De Martino assieme a Santiago e Luna Marì con l’amica di famiglia, Patrizia Griffini.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati assieme?

La show girl non si sarebbe allontanata da lì fino alla mattina successiva, anzi alla serata. L’uscita di Belen da casa di De Martino sarebbe avvenuta soltanto nella sera del giorno successivo. Una volta arrivata sotto casa sua poi la Rodriguez sembra prendere anche una cosa dall’auto di Stefano prima di risalire. Insomma le immagini fotografano sicuramente un riavvicinamento, che fino a questo momento, a parte le immagini dell’aeroporto, non era mai stato visto. Diverse voci giurano che Stefano e Belen ci starebbero riprovando e questi scatti di un weekend probabilmente trascorso assieme potrebbero essere la prova. A tutto questo si aggiunge una pubblicazione della show girl argentina sui social, una canzone che potrebbe essere una dedica al suo ex marito. Staremo a vedere.

