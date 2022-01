0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano assieme? La dedica di lei è molto chiara News 18 Gennaio 2022 20:42 Di redazione 2'

Dopo la bomba lanciata a Mattino 5 da Andrea Franco Alajamo, che ha parlato di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, si attendeva un qualche indizio che confermasse quest’ultima indiscrezione, che a quanto pare è arrivato. Il paparazzo nel programma mattutino di canale 5 aveva detto di aver pizzicato i due ex assieme e che si starebbero frequentando già da tre settimane.

Belen e Stefano sono davvero tornati assieme?

“La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De Martino. Ormai da tre settimane. E non per il figlio. Quindi Belen sta tornando col suo ex marito“, queste le parole di Alajamo. Il paparazzo ha anche detto che alcune foto in suo possesso sarebbero piuttosto chiare.

Il gesto di Belen Rodriguez, è una dedica a Stefano De Martino?

Dopo qualche ore è stata la show girl argentina a pubblicare una cosa su Instagram che sembrerebbe essere una dedica a Stefano De Martino. La show girl nelle sue storie ha condiviso la canzone “Talking to the Moon“. Si tratta di una canzone d’amore che non avrebbe nulla a che vedere con la figlia Luna Marì, poiché parla proprio di un amore che esisteva e poi è stato perso: “Sei tutto quello che avevo, sei tutto quello che avevo”, recita la canzone. Una coincidenze che nella giornata in cui si parla di un suo ritorno di fiamma con il ballerino napoletano abbia deciso di condividere proprio questo brano? Difficile dirlo, non ci resta che aspettare le foto e qualche prossimo indizio.

