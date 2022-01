0 Facebook È morto Michele Carbone, storico pasticciere di Nola È morto Michele Carbone. Titolare del locale 'La Lucciola', la sua scomparsa a 77 anni ha gettato nello sconforto l'intera comunità Cronaca 19 Gennaio 2022 11:17 Di redazione 1'

Sono tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio per Michele Carbone, storico pasticciere di Nola (cittadina in provincia di Napoli) e gestore del noto bar La Lucciola.

È morto Michele Carbone

A 77 anni si è spento e se n’è andato lasciando un grande vuoto nel cuore di chi lo conosceva. Michele Carbone è ricordato come una persona in gamba e per bene, dedita al lavoro e alla famiglia.