Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi hanno annunciato di essersi separati dopo 10 anni d’amore. La coppia, in un comunicato congiunto affidato all’Ansa, ha confermato di essersi lasciata, chiedendo il rispetto della privacy. Da tempo si vociferava di una crisi tra i due, ma soltanto adesso è arrivata la conferma.

Motivo della rottura tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi

Dopo la comunicazione ufficiale in molti si sono domandati perché Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi si siano separati. Un matrimonio che per molti sembrava da favola, due figlie meravigliose, in tanti si sono chiesti quali siano state le ragioni della rottura. La show girl e l’imprenditore non si sono sbilanciati, parlando solo di progetti diversi. A rivelare qualche retroscena però sono stati alcuni amici della coppia al Corriere della Sera.

A detta di persone vicine a entrambi quello di Michelle e Tommaso sarebbe stato un amore “bello e litigarello“. La crisi, secondo quanto riportato dal quotidiano di via Solferino, sarebbe iniziata all’incirca un anno e mezzo fa, aggravatasi in seguito a “ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi avvistato sempre più spesso a Bergamo e lei a Milano con le figlie”. I motivi delle liti sarebbero dovuti a diversi modi di vedere la vita, “più introspettivo lui, più estroversa lei), alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni”.

Man mano che la crisi si faceva strada tra la coppia, Tommaso e Michelle si sarebbero allontanati sempre di più, coltivando interessi completamente diversi. Il culmine di questa lontananza si ha avuto con il Capodanno separati, la Hunziker era in vacanza sulla neve con le figlie e Serena Autieri. Ma probabilmente lì la rottura era già definitiva. E così un’altra di quelle coppie che sembrava indistruttibile ha deciso di dirsi addio.