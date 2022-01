0 Facebook “Belen e Stefano si frequentano e non per Santiago”. Paparazzo li pizzica assieme: “Foto non mentono” Spettacolo 18 Gennaio 2022 12:03 Di redazione 2'

Si era parlato di un riavvicinamento negli ultimi tempi. Dopo la rottura di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si era detto che Stefano De Martino e la show girl avevano ritrovato il sereno, che lui addirittura avrebbe trascorso il Natale con lei e Santiago. Poi è arrivata la foto che li ha beccati assieme all’aeroporto di Milano, il bel ballerino napoletano era andato a prendere l’argentina al suo rientro dall’Urugay. E adesso un paparazzo conferma il ritorno di fiamma.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo assieme

E’ stato Andrea Franco Alajamo a riferire questa mattina durante la puntata di Mattino 5 che Stefano De Martino e Belen Rodriguez si starebbero frequentando di nuovo e non solo per il figlio Santiago. Il paparazzo ha detto di averli fotografati assieme, poi ha aggiunto: “La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De Martino. Ormai da tre settimane. E non per il figlio. Quindi Belen sta tornando col suo ex marito“.

La foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ‘non mente’

Quando Federica Panicucci gli ha chiesto cosa si vedrebbe in questo foto, ha solo risposto: “Le foto non mentono mai“. Il fotografo ha lasciato intendere che sarebbero più esplicite di quelle dell’aeroporto. Alajamo ha lanciato una vera bomba di gossip, è bastato che la show girl si lasciasse con Antonino per far partire le voci di un ritorno con Stefano. Complice qualche foto, i fan della coppia avevano iniziato a sperare. E adesso è arrivata una nuova indiscrezione che parla di frequentazione.

Non sarebbe la pima volta che Stefano e Belen decidono di riprovarci, già dopo la prima separazione, avevano deciso di rimettersi assieme poi era arrivata una nuova rottura che aveva fatto soffrire non poco Belen. Se è vero che ‘non c’è due senza tre’, se il riavvicinamento fosse confermato, questa ‘potrebbe essere la volta buona’. Per ora non c’è stata alcuna dichiarazione da parte dei diretti interessati, né qualche ‘frecciatina sui social’. Staremo a vedere.