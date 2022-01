0 Facebook Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme: “Prima si baciano e poi vanno a casa” Spettacolo 13 Gennaio 2022 12:01 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez al centro del gossip ancor auna volta. A quanto pare i due si sono riavvicinati, o almeno le foto pubblicate così mostrano. I paparazzi hanno aspettato la bella argentina di ritorno dal viaggio in Uruguay, ma ad attenderla non c’erano solo loro.

Il conduttore napoletano aspettava l’ex moglie di ritorno dalla vacanza con l’amica Patrizia Griffini. Era lì in attesa che la Rodriguez scendesse dal suo volo per poterla condurre a casa. Stefano De Martino, come rivela il settimanale Oggi, era a Malpensa ad aspettare l’argentina. A suo arrivo le ha dato un bacio tra la guancia e il collo e poi i due si sono diretti in macchina verso la casa di lei. Il napoletano ha portato le valigie dell’ex e poi è salito con lei in auto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme: prima vanno all’aeroporto e poi a casa

I due sono poi saliti insieme nell’appartamento dell’argentina. Volevano stare entrambi con Santiago? Oppure dopo otto anni, un matrimonio finito, un figlio, la crisi, il fidanzamento della showgirl con Antonino Spinalbese e la nascita di Luna Marì, i due abbiano deciso che il loro amore non ha fine?