0 Facebook Raoul Bova al processo per l’accusa di aggressione: “Non c’è stata nessuna rissa” Spettacolo 19 Gennaio 2022 16:08 Di redazione 2'

Processo per Raoul Bova, sull’attore 50enne pende un’accusa di violenza privata, minaccia e lesioni personali nei confronti di un’automobilista. I fatti risalirebbero all’aprile del 2019 quando Bova ebbe una discussione per strada per difendere la sua compagna, Rocìo Muñoz Morales.

Tutto avvenne dopo che la compagna dell’attore scese dalla macchina e fu urtata da un’altra auto in retromarcia. Bova, secondo l’accusa, scese dall’auto e affrontò l’automobilista. Avrebbe detto: “Ora ti porto dentro e ti sistemo, t’ammazzo!”. Sempre secondo l’accusa l’attore avrebbe poi colpito al braccio e a una spalla sinistra quest’uomo. Tutte accuse respinte dalla difesa.

Le parole di Raoul Bova

E Raoul Bova nella giornata odierna ha voluto commentare la notizia del processo a suo carico, ribadendo che non ci fu alcuna rissa: “Ci tengo a precisare che non c’e’ stata nessuna rissa e nessun pugno. Sono andato in protezione di una donna che aveva subito un ingiustificato atto di violenza e, indipendentemente dal fatto che fosse la mia compagna, sono intervenuto in suo soccorso, chiedendo solamente all’uomo che facesse delle scuse alla donna per l’insano gesto compiuto che, ancora ad oggi, non le sono arrivate”.