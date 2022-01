0 Facebook Nuovo messaggio di Luca Sepe dal Cotugno di Napoli: “L’aria di ospedale proprio non ce la faccio” Spettacolo 10 Gennaio 2022 15:56 Di redazione 2'

Luca Sepe continua a comunicare con i suoi followers dall’ospedale. Il cantante da quando è ricoverato all’ospedale Cotugno sta documentando la sua degenza per aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute.

Luca Sepe è ancora in ospedale

E l’ha fatto anche questo lunedì, augurando a tutti un buon inizio settimana. Ha detto di sentirsi molto meglio e che non ha quasi più bisogno dell’ossigeno. “Ragazzi buon giorno a tutti, buon inizio settimana. Volevo rassicurarvi un po’ sulle mie condizioni. Come vedete mi sono fatto l’ennesima doccia per tenermi fresco perché l’aria di ospedale proprio non ce la faccio. Qui c’è una bella stanza calda, anzi caldissima, si sta bene. Stamattina mi hanno fatto un altro tampone perché gli ultimi due erano ancora positivi”.

Luca Sepe ha poi spiegato che è in attesa dell’esito dell’ultimo test, sperando di essere finalmente negativo e tornare così dai suoi cari: “Aspettiamo il risultato per capire se posso tornare a casa. Mi sento bene, il respiro ancora un po’ corto ma mi sento bene, riesco a stare senza ossigeno per quasi tutta la giornata. Detto questo in bocca al lupo ai nuovi contagiati, tenete duro”. Nelle storie successive, come è ormai consuetudine, il cantante ha mostrato il pasto giornaliero.