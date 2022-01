0 Facebook Luca Sepe dal Cotugno di Napoli, le condizioni di salute: “Purtroppo sto male, ho una polmonite e una serie di piccole cose” Spettacolo 2 Gennaio 2022 12:51 Di redazione 1'

Luca Sepe, noto speaker napoletano e artista, è stato ricoverato lo scorso sabato pomeriggio, 1 gennaio. L’ha annunciato sui social dichiarando di stare molto male e di essere stato ricoverato in ospedale. Su Instagram, in una storia, ha condiviso un video in cui si riprende mentre è in ambulanza con una maschera dell’ossigeno.

Le condizioni di Luca Sepe

Oggi l’aggiornamento con delle stories su Instagram: