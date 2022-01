0 Facebook Come sta Luca Sepe? Il messaggio del cantante rincuora i fan: “Una preghiera a chi sta male” Cronaca 9 Gennaio 2022 10:09 Di redazione 2'

Luca Sepe, da quando è stato ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli il 1 gennaio scorso, ha documentato l’intera degenza presso il noscomio napoletano. Il cantante aveva spiegato di aver scelto spontaneamente il trasferimento presso una struttura adeguata per potersi curare il meglio.

Quali sono le condizioni di Luca Sepe

Dopo aver contratto il Covid-19, infatti, le sue condizioni si erano aggravate e a causa di una forte polmonite si era resa necessaria una terapia d’ossigeno. Qualche giorno fa, spiegando che stava ricevendo dosi sempre più esigue e di sentirsi meglio, aveva attaccato tutte le persone che in questi giorni l’avevano criticato per le sue pubblicazioni social. “Siete povera gente“, aveva detto. Sepe aveva usato parole molto forti, spiegando che una malattia che avrebbe dovuto unire ha invece scatenato altro odio.

Ma come sta Luca Sepe? Il cantante, a giudicare dalle ultime pubblicazioni, si sente molto meglio. Aveva detto di essere ancora positivo al Covid-19. In un ultimo scatto il suo colorito è molto più roseo e nonostante stia in una stanza d’ospedale, pare sia molto più in forma. In uno dei suoi ultimi messaggi ha voluto esprimere una preghiera per chi invece sta molto male, parlando di file d’ambulanza fuori all’ospedale Cotugno, situazione che nei giorni scorsi aveva preoccupato non poco, facendo ritornare alla mente le immagini del primo loockdown.

Imma Polese scrive a Luca Sepe

“Il mio SORRISO a chi mi supporta, le mie PREGHIERE a chi sta purtroppo ancora molto molto MALE…qui fuori dall’ospedale c’è ancora la fila e la situazione è triste e preoccupante…che Dio ci aiuti”, queste le parole di Luca Sepe che hanno ricevuto moltissimi commenti. Tra i tanti c’è anche quello di donna Imma Polese, che gli ha scritto: “Caro Luca ti aspettiamo al Castello”.