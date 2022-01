0 Facebook Luca Sepe ricoverato al Cotugno, il cantante aggiorna sulle sue condizioni Spettacolo 3 Gennaio 2022 10:52 Di redazione 2'

Luca Sepe il 1 gennaio ha annunciato ai suoi fan di essere stato ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli in seguito a un peggioramento delle sue condizioni. Il cantante si era ripreso mentre era in ambulanza con una maschera d’ossigeno.

Quali sono le condizioni di Luca Sepe

Giorni prima aveva raccontato di essersi preso il Coronavirus e a causa di una “polmonite e altri problemini” è stato ricoverato in ospedale. “Ciao a tutti dalla mia suite, la notte è passata tranquilla ho una brutta polmonite portata dal covid oltre a una serie di piccole cose. Mi sento meglio oggi ieri stavo senza forze, grazie per l’affetto che mi state dimostrando vorrei rispondere a tutti ma non ce la faccio, vi aggiorno dopo con altre storie“, queste le sue parole dalla stanza dell’ospedale napoletano.

Luca Sepe parla dall’ospedale Cotugno, come sta

Nelle ore successive ha voluto aggiornare nuovamente sulle sue condizioni, mostrando la sua stanza d’ospedale: “Eccoci qui ragazzi, alle 17 mi hanno già portato da mangiare, mi hanno messo all’ingrasso, ma io ora non ho fame. Questa è la stanza, abbastanza pulita, ho anche la televisione (…)”.

Poi ha detto di sentirsi meglio: “Devo dire la verità comincio a sentirmi un poco meglio, piccola pausa ossigeno. Quello che lo devono fare lo stanno facendo bene, perché già dopo un giorno a parte la polmonite, mi sento meglio. Risponderò a tutti, abbiate pazienza, un bacio”.