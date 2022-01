0 Facebook Luca Sepe torna a parlare dall’ospedale e si arrabbia: “Siete povera gente, quanta idiozia e scemenza” Spettacolo 7 Gennaio 2022 12:22 Di redazione 2'

Luca Sepe è tornato a parlare dall’ospedale Cotugno di Napoli, dove è ricoverato da sei giorni. Il cantante ha documentato tutto il suo ricovero, partendo dal viaggio in ambulanza. I suoi video sui social hanno però scatenato una serie di critiche nei suoi confronti. E proprio a chi l’ha attaccato pesantemente ha voluto inviare un messaggio.

Luca Sepe parla dall’ospedale

Oggi è tornato a parlare, aggiornando sulle sue condizioni. Luca Sepe ha detto di avere ancora il Covid ma di sentirsi molto meglio: “Sono ancora positivo, ma detto tra di noi mi sento un leone. Ma quello che voglio dire è da quando sono stato ricoverato, per mia scelta, le cose stanno andando molto meglio”.

Sepe si è poi voluto rivolgere a tutti coloro l’hanno attaccato a botta di commenti sui social: “A proposito di scemare, mi domando perché gli scemi sono ancora così tanti. Perché una malattia che dovrebbe vederci uniti, dà adito a scemenze, tanti di voi che non hanno mai tenuto parola e ancora non la hanno devono ringraziare i social, perché se si trovano faccia a faccia con qualcuno non sanno proprio parlare. A voi vi amo ancora di più siete una latrina, certa povera gente che non ha proprio nulla perché si vede da cosa scrivete e come vi esprimete. Il padre eterno vi deve tenere cari cari”.