0 Facebook “Sono fortunato perché il reddito mi hanno dato”: così con il sostegno dello Stato prende in giro chi lavora Napoli Città 23 Dicembre 2021 16:13 Di redazione 2'

“Sono un ragazzo fortunato perché il reddito mi hanno dato, sono fortunato perché non ho lavorato” così, con in sottofondo una particolarissima parodia di Jovanotti, un uomo prende chiaramente per i fondelli chi lavora o chi, almeno, utilizza il sostegno dello Stato realmente per motivi di necessità. Filmandosi, gioioso, davanti ad una distesa di banconote avute, presumibilmente, proprio grazie al rdc.

La segnalazione

Un format che purtroppo, da quando è stata avviata la “carta gialla”, sta rischiano di diventare una vera e propria “categoria” per i video postati dagli utenti sul social TikTok. L’ultimo, buon tempone, l’ha segnalato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. “Consigliere – racconta un cittadino a Borrelli – continuano a fare video offensivi verso chi ha veramente diritto e bisogno del reddito”.

Il caso dei tiktokker che ironizzano sul reddito sta diventando una vera e propria moda in città. I casi, spiacevoli, quasi non si contano più. E così, anche in prossimità delle festività natalizie, c’è chi – invece di pensare ai più bisognosi op a chi non potrà trascorrere le festività con la propria famiglia – non ha nulla di meglio da fare di vantarsi di non andare a lavorare e rubare, altresì, soldi allo Stato.

Il video