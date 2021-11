0 Facebook Carta del reddito di cittadinanza in tilt nel Napoletano: “Ci hanno lasciato carrelli pieni e sono scappati” Cronaca 27 Novembre 2021 13:50 Di redazione 2'

Problemi con il reddito di cittadinanza nel Napoletano, sembrerebbe che i pagamenti attraverso la carta sarebbero andati in tilt. E’ questa la segnalazione fatta a Vocedinapoli.it da Angelo Cacace, titolare di Skipper, catena di negozi di surgelati. Questo sabato mattina nel negozio di Arzano, ma come spiega sarebbe accaduto anche nelle altre attività, il sistema di pagamento attraverso il sussidio si sarebbe bloccato. A quanto pare, però, non sarebbero solo quelle del bonus bensì tutte le carte legate al circuito delle Poste ad aver avuto problemi tecnici.

Pagamento con il reddito di cittadinanza in tilt nel Napoletano

Il titolare del negozio racconta che i clienti intenzionati a pagare con la carta del reddito di cittadinanza quando si sono visti negata l’operazione, hanno preferito andare via senza spesa. Come mostrano le foto dello scontrino pubblicata, il sistema elettronico ha rigettato la richiesta di pagamento. “Sono bloccati in tutti gli esercizi – dice a Vocedinapoli.it Cacace – le transizioni del reddito di cittadinanza“. “Avevamo la coda al negozio – continua il titolare di Skipper – ci hanno lasciato tutti i cartelli pieni di roba e sono andati via tutti. C’è un panico tra chi percepisce il reddito elevatissimo“. Poi ha aggiunto: “Credo si tratti di un problema piuttosto grave poiché ci hanno chiamato da tutti gli altri nostri negozi per segnalarci il sistema in tilt. Credo riguardi tutta la Campania“.

Il sistema del pagamento attraverso la carta del reddito di cittadinanza sarebbe andato in tilt, ma il problema sarebbe stato riscontrato su molte carte legate al circuito delle Poste. Un intoppo che avrebbe creato non pochi problemi: “Una giornata lavorativa infernale – conclude il titolare – questo problema ci ha creato non pochi disagi, la gente è stata costretta a tornare a casa senza spesa, senza certezza e con tante paure“.