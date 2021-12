0 Facebook Lascia il lavoro per il sussidio, la moglie lo difende: “Mio marito col reddito prende di più” La moglie difende il marito sul reddito di cittadinanza. Il nuovo video delle polemiche pubblicato su Facebook dal Consigliere Borrelli Cronaca 5 Dicembre 2021 22:33 Di redazione 1'

“Non volevo tornare su questa vicenda ma ora ve lo spiego. Mio marito non deve essere giudicato da nessuno. Lui lavora e si occupa della famiglia ma con il reddito di cittadinanza guadagna di più. Voi che avreste fatto?“.

A pronunciare queste parole una donna che si è ripresa in in video poi pubblicato sui social. La polemica è stata scatenata dal fatto che suo marito ha lasciato il lavoro per incassare il reddito di cittadinanza. In questo modo l’uomo guadagnerebbe di più.

Questo il commento al post pubblicato su Facebook dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Salve consigliere, io credo sia assurdo giustificare il proprio marito che lascia il lavoro per il reddito di cittadinanza. Il lavoro va pagato in modo giusto ma questa mentalità è sbagliata“.

