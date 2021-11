0 Facebook Reddito di cittadinanza, incassa il sussidio e prende in giro chi lavora: “Mi compro tutto quello che voglio” News 3 Novembre 2021 14:56 Di redazione 1'

“Ragazzi eccola qui la stellina” mostra fiero l’uomo mentre si riprende con la tessera gialla del sussidio governativo con il suo smartphone, il tutto in bella mostra sul social network TikTok. Un video che, come prevedibile, ha fatto storcere il naso a molti lavoratori che non usufruiscono di tale sostegno.

“Bisognerebbe fare un controllo a tappeto anche su tik tok – spiega su Facebook il consigliere regionale,Francesco Emilio Borrelli, ripubblicando il filmato – per verificare tutti coloro che si vantano di “fregare” lo Stato prendendo il reddito di cittadinanza senza averne diritto“.

“Ragazzi eccola qui la stellina – racconta soddisfatto lo stesso autore del video – la carta gialla e grazie a questa, vedetela, mi compro tutto quello che voglio. “Un bacio a lei – spiega mentre si avvicina la carta del reddito alle labbra – un bacio allo Stato e ragazzi, quando mi domandano che fai io gli rispondo campo di reddito”.