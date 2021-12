0 Facebook Dolore ad Anacapri per la morte di Fabio Minieri, investito e ucciso in Svizzera Cronaca 23 Dicembre 2021 16:03 Di redazione 2'

Una terribile notizia ha sconvolto la comunità di Anacapri prima di Natale. Un giovane caprese, Fabio Manieri, è morto a soli 29 anni. E’ stato investito e ucciso da un tir mentre camminava con un amico per strada. La tragedia è avvenuta a Tash, in Svizzera, dove il giovane si era trasferito per lavoro.

Anacapri piange la scomparsa di Fabio Manieri

Il 29enne era partito da Napoli per trovare lavoro come cameriere in un albergo. La notizia della morte di Fabio Manieri ha sconvolto l’intera comunità di Capri. Il 29enne era molto conosciuto sull’isola, tutti ricordano oggi il suo sorriso e la sua bontà d’animo.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il giovane quando è stato investito era ancora in vita. Trasportato in elicottero al pronto soccorso di Losanna, è deceduto poco dopo il suo arrivo. Troppo gravi i traumi riportato. Indagini in corso per stabilire eventuali responsabilità. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Fabio Manieri. L’ha voluto ricordare l’Uc Givova Capri: “L’Uc Givova Capri Anacapri si stringe al dolore della famiglia Minieri per la tragica scomparsa di Fabio, figlio della comunità anacaprese.Si stringe al dolore della famiglia Minieri per la tragica scomparsa di Fabio“.