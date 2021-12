0 Facebook “Datemi il mio reddito di cittadinanza”, donna con documenti falsi impazzisce alla Posta Cronaca 11 Dicembre 2021 23:58 Di redazione 1'

Dà di matto alle Posta e viene fermata. Lo scorso venerdì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio del controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa hanno agito presso l’ufficio postale della Galleria Umberto I.

La donna era impazzita perché non volevano darle il reddito di cittadinanza, ma in realtà aveva presentato documenti falsi.

La polizia ha accertato che la 34enne del Sri Lanka aveva presentato dei documenti non veri per ottenere il beneficio concesso dal Governo. La donna è stata denunciata per truffa aggravata.