"Pagherete per il male che ci avete fatto, mio fratello vive in eterno", il post della sorella di Luca Piscopo

Un ragazzo come tutti gli altri. Un adolescente che andava a scuola, tifosissimo del Napoli e voluto bene dai suoi amici. Solare e in salute, così è stato ricordato Luca Piscopo in un’intervista rilasciata dalla madre a Il Mattino.

Il post della sorella di Luca Piscopo

Il giovane ha perso la vita, pare, a causa di un’intossicazione alimentare sopraggiunta dopo una cena a base di sushi. Ora c’è un’inchiesta per omicidio colposo, indagati il medico di base e il gestore del ristorante cinese.

Il post della sorella di Luca Piscopo: il testo su Facebook

Anche la sorella di Luca ha scritto un post su Facebook: “Nessuno mai mi ridarà mio fratello, nessuno più mi ridarà il suo sguardo innocente…ma chi ha sbagliato ora ha un’anima innocente sulla coscienza e pagherà per tutto il male che ha causato alla nostra famiglia! Luca tu vivrai in eterno, nei posti più belli del mondo! per sempre mio“.