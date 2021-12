0 Facebook Schianto auto-bus in Costiera, la vittima è una professoressa di 41 anni: “Aveva due figlie piccole” È morta Simona Lamberti. La vittima, madre 41enne, era originaria di Cava de Tirreni. Ieri il terribile sinistro in penisola Sorrentina Cronaca 15 Dicembre 2021 10:00 Di redazione 2'

Stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Era alla guida della sua automobile. L’ingresso in galleria, poi – per motivi ancora da accertare – lo schianto con un bus turistico: così Simona Lamberti, 41 anni, ha perso la vita.

L’incidente mortale è avvenuto ieri sulle strade della penisola Sorrentina. I fatti sono accaduti nel pomeriggio nella galleria di Santa Maria di Pozzano. La vittima era sposata, aveva due figlie piccole ed era originaria di Cava de Tirreni.

È morta Simona Lamberti

Distrutta un’intera comunità. Simona, infatti, faceva l’insegnante ed era molto amata e conosciuta da tutti. Tanti i messaggi di affetto e cordoglio per lei: “E pensare che ci siamo ritrovate a Rimini qualche giorno fa, dopo tanti anni…in un abbraccio sincero e affettuoso come se non ci fossimo mai perse di vista…riposa in pace anima bella, pura, sorridente e sincera. Non scorderò mai il tuo ultimo abbraccio. Simona Lamberti ti porterò sempre nel mio cuore“.

È morta Simona Lamberti: il post su Facebook dell’Istituto Comprensivo di Positano e Praiano ‘Lucantonio Porzio’

“Addio alla cara prof. Simona Lamberti. Tornava a casa dopo una giornata di lavoro a scuola. E la sua vita è stata improvvisamente spezzata, nel tragico incidente stradale a Seiano. L’intera comunità scolastica è sotto choc. Il dolore toglie il fiato e rende difficile anche solo trovare le parole. Affranti e ancora increduli, piangiamo una docente speciale, molto amata da tutti, un’insegnante che viveva la sua professione con grande serietà e passione, donando ogni giorno il suo dolce sorriso ai nostri alunni. Per questo le siamo grati e la porteremo sempre nei nostri cuori. Ci stringiamo forte alla famiglia, partecipando al suo immenso dolore“.