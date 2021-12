0 Facebook Napoli, Luca trovato senza vita dai genitori a 15 anni. Il gesto del quartiere: “Luci spente il giorno del funerale” Il gesto del quartiere per Luca. I messaggi hanno generato il passaparola sui social. Pronta l'iniziativa solidale per la famiglia Cronaca 4 Dicembre 2021 14:06 Di redazione 2'

Napoli e il quartiere Soccavo sono stati sconvolti dalla triste notizia. Il piccolo Luca a soli 15 anni è deceduto. A trovarlo senza vita sono stati i suoi genitori. Il papà e la mamma sono tornati dal lavoro ed hanno fatto la terribile scoperta.

Luca già non si sarebbe sentito bene ma mai nessuno avrebbe immaginato il drammatico epilogo. La tragedia ha mobilitato l’intera comunità di via Epomeo. Infatti, la famiglia del giovane è molto conosciuta e titolare di una nota gioielleria.

Tanti i messaggi d’affetto per Luca, ricordato come un ragazzo solare, in gamba e per bene. La solidarietà si è stretta intorno alla sua famiglia. Sta diventando virale sulle chat un messaggio rivolto a tutti coloro che vogliano dimostrare la loro vicinanza ai parenti del 15enne.

Il gesto del quartiere per Luca

“Ragazze penso che tutte sappiate della drammatica tragedia che ha colpito la famiglia. Non è necessario aggiungere nulla in merito…ho chiesto ad Antonio De Simini consigliere a Soccavo e caro amico, di far spegnere le luci di Natale in via Epomeo il giorno dei funerali.

Poiché la data non è certa vi chiedo il piccolo favore di tenermi informata se si dovesse sapere quando in modo da poterlo comunicare. Aggiungo solo un’ultima cosa: personalmente il giorno dei funerali del piccolo Luca chiuderò le finestre di casa mia e scenderò in strada per partecipare all’immenso dolore della famiglia mi limiterò a stare ferma sul marciapiede e basta se per caso qualcuna di voi condividesse con le questa idea magari potremmo stare tutte insieme e coinvolgere altri… non serve a nulla ma è solo un gesto da mamma a mamma“.