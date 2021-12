0 Facebook Napoli, Luca è morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi a pranzo: si indaga per omicidio colposo Cronaca 14 Dicembre 2021 07:53 Di redazione 2'

E’ morto a 15 anni Luca Piscopo Borrelli, il ragazzo del quartiere Soccavo deceduto improvvisamente mentre si trovava da solo in casa. Sabato, 11 dicembre, si sono svolto i funerali nella chiesa di Montevergine, ma solo emergono i dettagli di quella morte assurda e inspiegabile.

Moto Luca Piscopo: aveva mangiato sushi

Come riporta la Repubblica, il ragazzo era stato al Vomero a mangiare sushi per pranzo con tre amiche. Al rientro a casa era stato male: febbre alta, vomito, diarrea. Il medico di base ha prescritto una terapia domiciliare, probabilmente pensando si trattasse di un’influenza. Il cuore di Luca non ha retto però, e nove giorni dopo il ragazzino è morto.

La Procura ha disposto l’autopsia e iscritto il nome di due persone nel registro degli indsgsti per omicidio colposo: il titolare del ristorante, un cittadino cinese di 55 anni, e il medico di base.

La famiglia di Luca era molto conosciuta. nel quartiere di Soccavo in quanto possiede da anni una gioielleria in via Epomeo molto nota. Proprio durante la pausa di lavoro la mamma e il papà di Luca sarebbero tornati a casa e avrebbero ritrovato il ragazzino privo di vita.