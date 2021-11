0 Facebook Continua la mattanza sul lavoro, cade dal tetto e si schianta al suolo: Giovanni perde la vita Cronaca 15 Novembre 2021 14:16 Di redazione 1'

Tragedia in Campania dove questa mattina a Bellizzi, comune in provincia di Salerno, un operaio di 57 anni, ha perso la vita cadendo nel vuoto dal tetto di un abitazione. Prosegue la triste mattanza su cantieri e luoghi di lavoro. Stavolta il dramma è toccato a Giovanni Colangelo, come riportato da SalernoToday, mentre era intento ad ispezionare una canna fumaria di una stufa a pellet.

L’ennesima morte bianca

L’uomo, classe 1964 ed originario di Montecorvino Rovella, ha perso l’equilibrio mentre era al lavoro sul tetto di un abitazione di via Olmo quando, per causa ancora da accertare, è precipitato giù, battendo violentemente la testa cadendo nel vuoto. Un impatto mortale su cui ora indagano i militari dell’Arma di Battipaglia e il servizio di prevenzione ed infortuni dell’Asl di Salerno. Mentre il magistrato che segue il caso ha già chiesto il sequestro della salma che nelle prossime ore sarà oggetto di un’autopsia.