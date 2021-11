0 Facebook Belen Rodriguez e la bella vita a Roma senza Antonino, le parole: “Non si può avere tutto dalla vita” Spettacolo 15 Novembre 2021 15:48 Di redazione 1'

“Non si può avere tutto dalla vita”, dice Belen Rodriguez. Le sue ultime serate sono state a base di bebè e casa. Solo qualche giorno fa però la showgirl ha deciso di darsi alla pazza gioia per le vie di Roma.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Per l’inaugurazione di un negozio di gioielli, la Rodriguez ha lasciato i figli a casa per divertirsi un po’. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbse, papà della figlia Luna Marì, l’argentina si è dedicata solo ai figli e quini si è voluta concedere un momento di svago nella capitale.

Al rientro a Milano si lascia andare a un bagno caldo e a pensieri sulla vita. Intanto Antonino si riprende mentre è in macchina da solo per Milano a fare shopping per Luna Marì. Ai suoi follower confessa: “Essendo una persona lunatica, non è facilissimo rispondere sinceramente… Potrei essere felice e tra 5 minuti non esserlo più”.