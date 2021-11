0 Facebook Travolta da un trattore, Margherita muore a 25 anni: “Ti aspetto sempre amore mio” Cronaca 8 Novembre 2021 10:42 Di redazione 2'

Dramma in Calabria dove una giovane ragazza,Margherita Verzini, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un mezzo agricolo utilizzato per la raccolta di patate. La giovane aveva solo 25 anni. Il tragico incidente sarebbe avvenuto nella giornata di ieri sulla Sila nelle campagne che si espandono tra i comuni, della provincia di Cosenza, di Pedace e Aprigliano, dove la giovanissima, residente a Pietrafitta, si trovava a lavorare nei terreni del podere di famiglia prima di essere travolta da un trattore che guidava il padre, ancora oggi completamente sotto choc per l’accaduto.

I soccorsi

A chiamare i primi soccorsi è stato proprio il padre della ragazza. Sul posto sono sopraggiunti, così, repentinamente, i vigili del fuoco del comando di Cosenza-distaccamento di San Giovanni in Fiore insieme seguiti dai militari dell’Arma del comando stazione di Aprigliano, gli stessi che ora sono al lavoro per ricostruire gli ultimi attimi, fatali per Margherita.

Il ricordo degli amici: “Ti aspetto sempre”

Nel mentre l’intera comunità locale si stringe attorno al dramma che in queste ore stanno affrontando familiari ed amici di Margherita. “SEI PRONTA? Esci che ti sto venendo a prendere che andiamo a Cosenza a farci un giro nei negozi che ho voglia di fare shopping che sono stressato! Però non ci mettere tanto….” scrive sui social uno dei suoi migliori amici, ancora incredulo di quanto sia accaduto.