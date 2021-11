0 Facebook Va a firmare e insulta i carabinieri, le ‘scuse’ del giovane: “E voi sareste meglio di me? Mi hanno abboffato di mazzate” Va a firmare e insulta i carabinieri. Il video diventato virale su Facebook. L'altro firmato con il chiarimento e l'attacco alla Polizia Cronaca 15 Novembre 2021 14:07 Di redazione 2'

Si è recato presso la Caserma dei Carabinieri di Casalnuovo per firmare. Prima di citofonare, si è ripreso con il cellulare e ha pubblicato sui social un video in cui insulta i militari. Il 28enne è stato poi denunciato.

Il filmato è diventato virale ed ha scatenato le polemiche. Il giovane ha dunque girato e pubblicato un altro video dove ha chiarito la situazione e fatto delle scuse ‘particolari’ ai carabinieri. “E tu vorresti giudicarmi solo perché indossi una divisa? Saresti più uomo di me? Ma lo sai che voi fate più schifo di noi?“.

Va a firmare e insulta i carabinieri

Il 28enne ha raccontato che stava, “a Napoli con la mia ragazza e mi hanno fermato. Per dire di non mettere le mani addosso a lei mi hanno ammanettato e picchiato. Poi hanno detto che ho spezzato il polso a un agente. Ma come avrei fatto? Me lo spiegate, ammanettato contro 7 poliziotti? Noi lo sappiamo come funzionano queste cose“.

Va a firmare e insulta i carabinieri: le scuse ‘speciali’

“Quelle parole non erano rivolte a loro (ai carabinieri, ndr). Come spiegato a Gianni Simioli e Francesco Emilio Borrelli, chiedo ancora scusa se qualcuno si è offeso ma, ribadisco, il mio video non era riferito a loro ma ai poliziotti che mi fermarono quella sera“, queste le parole del giovane.

Va a firmare e insulta i carabinieri: il video delle offese