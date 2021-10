0 Facebook Dramma nel Napoletano, Mario muore a 23 anni: caduto da un’altezza di 6 metri Cronaca 28 Ottobre 2021 08:24 Di redazione 2'

Troppo gravi le ferite riportate dalla caduta, Mario Papa è morto all’età di 23 anni dopo esser caduto da un capannone, da un’altezza di 6 metri. Il giovane di Torre Annunziata, in provincia di Napoli è stato coinvolto in un incidente sul lavoro.

Morto Mario Papa a Torre Annunziata

A quanto apre il ragazzo era su un muretto e stava per salire sul piano soppalcato del capannone quando avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. Subito sono stati allertati i soccorsi e il ragazzo condotto all’Ospedale del Mare di Ponticelli, ma non c’è stato nulla da fare. La scorsa sera è deceduto. Sul Lugo della tragedia anche le forze dell’ordine che hanno sequestrato il capannone per le indagini.

“Purtroppo – scrive il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione – Mario non ce l’ha fatta, è una tragedia immane. La notizia della sua morte ci ha sconvolti e lasciati sgomenti. Il primo pensiero è rivolto ai familiari, ai quali esprimiamo il nostro cordoglio abbracciandoli idealmente in questi momenti tanto drammatici quanto dolorosi, consapevoli del fatto che nessun gesto o parola potrà in alcun modo lenire la loro sofferenza”. Il giorno dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino”.