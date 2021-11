0 Facebook Napoli, lutto nel mondo della scuola: il prof Salvatore Lucente precipita nel vuoto e muore Cronaca 3 Novembre 2021 08:39 Di redazione 2'

Una notizia che ha sconvolto il mondo della scuola napoletana, la scomparsa di un professore amato e stimato dall’intera comunità. E’ morto all’età di 55 anni il professor Salvatore Lucente, insegnante e vicepreside della scuola Ristori.

Addio al prof Salvatore Lucente

E proprio sulla pagina Facebook dell’istituto è stata data la conferma della tragica dipartita del prof Lucente. Era iniziato un vero e proprio tam tam sulle varie chat, senza però alcuna conferma ufficiale. Poi il messaggio d’addio della scuola dove aveva insegnato con amore e dedizione. Sembrerebbe che il professore 55enne sia precipitato nel vuoto dalla Basilica dell’Incoronata a Capodimonte, l’ipotesi è che possa essere stato un gesto volontario.

Celibe e amante del suo lavoro, non si conoscono le cause del gesto estremo. Il prof Lucente viveva con la madre di 94 anni nel quartiere di Materdei dove era molto conosciuto. “Arrivederci vicepreside il suono della tua voce risuonerà sempre nella nostra scuola. Ti porteremo con noi nelle nostre giornate, quelle infinite fatte di colloqui, rimbrotti, parole scherzose con i collaboratori e pacche sulle spalle ai colleghi. Ti porterò nel mio cuore perché sei stato una spalla fidata, il mio risolutore, la pausa caffè e la voce che parla e consiglia. Mi mancherai, ci mancherai, ma continueremo nel tuo nome a donare ai ragazzi quelli che tu hai donato. Grazie di esserci stato per me, per la Ristori che sarà sempre la tua casa”, queste le parole di cordoglio della scuola.