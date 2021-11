0 Facebook Gigi D’Alessio a pranzo la compagna Denise e la figlia: prove di famiglia allargata Spettacolo 15 Novembre 2021 13:54 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio fa sul serio con Denise Esposito e dà il via alle prove di famiglia, in vista dell’arrivo del quinto figlio. I due si trovano a Roma, in compagnia della figlia del cantante e sono a pranzo insieme in un rinomato ristorante della città.

Gigi D’Alessio a pranzo con Denise Esposito e la figlia Ilaria D’Alessio

I figli di Gigi si sono espressi sul nuovo ingresso nella famiglia subito dopo la diffusione della notizia della gravidanza di Denise. Sia Ilaria che Claudio si sono mostrati felici per l’arrivo del fratellino, che dovrebbe giungere a dicembre, e si sono detti contenti per la rinnovata serenità che il padre ha trovato al fianco della nuova fiamma. D’Alessio ha messo fine alla relazione con Anna Tatangelo, durata 12 anni con un figlio (Andrea di 9), e poco dopo sarebbe nata la storia con la nuova compagna.

La cantante di Sora si è mostrata interdetta e a Verissimo ha confermato che sia lei che il figlio Andrea sono venuti a conoscenza di questa gravidanza attraverso i giornali. Ilaria D’Alessio invece pare vada d’accordo con Denise e pubblica diverse stories a pranzo con papà e la compagna, la chiama “Amore”. Insomma la famiglia si allarga e le parentele aumentano! Pare anche che Denise abbia un buon rapporto con il figlio di Gigi, Luca, infatti pubblica un video del ragazzo ad Amici direttamente dall’auto nella quale viaggia insieme al compagno, corredato dal cuoricino azzurro.