Lutto a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, per la morte dell’amata dottoressa Elvira Pagliarulo. Molto nota tra i residenti, medico di famiglia per tantissimi pianuresi, era in pensione già da qualche anno.

La dottoressa, che era entrata nel cuore di tutti i pianuresi, aveva da poco perso il marito, Nicola Romano. Anche il coniuge defunto svolgeva il ruolo di medico.

Oggi l’ultimo saluto per Elvira, alle 15.30 presso la chiesa Montevergine di Soccavo. Tantissimi i messaggi su Facebook per la dottoressa Pagliarulo: “Addio dottoressa bella…grande donna mi mancherai tanto”, scrive Elena. “Ci siete sempre stata e ancor di più mi avete curato nel momento più brutto della mia vita,- questo maledetto Covid – che ha portato via il vostro dolce marito, e per questa gran sofferenza causata …. Adesso anche lei. Arrivederci DOTTORESSA”, scrive Claudia. “Non vedevi l’ora di andartene in pensione per fare la nonna a tempo pieno!”, aggiunge Luisa.