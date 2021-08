0 Facebook Gigi D’Alessio innamorato e di nuovo papà, i figli Claudio e Ilaria: “Siamo felici, benvenuto!” Le parole di Claudio e Ilaria D'Alessio. Una nuova compagna e soprattutto un bimbo in arrivo. Parlano i figli grandi del musicista napoletano Spettacolo 17 Agosto 2021 13:11 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio è felice e innamorato. Il cantante e musicista napoletano è stato immortalato dai paparazzi di ‘Chi‘ mentre è in vacanza al mare con la nuova compagna Denise Esposito.

Ma la grande novità è stata rappresentata dalla gravidanza di quest’ultima. In pratica D’Alessio diventerà papà per la quinta volta. Cinque figli da tre donne diverse.

Tre con la prima moglie Carmela (Claudio, Ilaria e Luca), Andrea con Anna Tatangelo ed ora la new entry con la Esposito. Una splendida famiglia allargata quella di D’Alessio.

Le parole di Claudio e Ilaria D’Alessio

Sono arrivati in merito gli entusiasti commenti dei figli più grandi del cantautore, Claudio e Ilaria: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri“, ha detto il 35enne.

“Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostro fratellino nella nostra grandissima famiglia allargata. Sì, perché per me è un altro fratello e odio le parole fratellastro o sorellastra. Soltanto a pronunciarle mi vengono i brividi – ha invece detto Ilaria – C’è stata una conoscenza piacevole con Denise ma il nostro rapporto è in fase embrionale e ho ancora pochi elementi per valutarla. L’importante è che piaccia a mio padre“.