La notizia del quinto figlio in arrivo per Gigi D’Alessio è diventata la ‘bomba’ dell’estate. Mentre tutti i tabloid di gossip riportano indiscrezioni rese note dagli amici della coppia, il cantante napoletano e Denise Esposito si stanno godendo le vacanze a largo di uno yacht e non hanno rilasciato alcuna dichiarazione riguardo al figlio in arrivo. A parlare, dopo Claudio D’Alessio è Ilaria, l’altra figlia avuta dall’ex moglie.

Ilaria D’Alessio parla del fratellino in arrivo

La ragazza, che con Anna Tatangelo pare non avesse un rapporto idilliaco, ha detto che con i suoi fratelli faranno di tutto per accogliere il bambino in arrivo: “Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostro fratellino nella nostra grandissima famiglia allargata. Sì, perché per me è un altro fratello e odio le parole fratellastro o sorellastra. Soltanto a pronunciarle mi vengono i brividi“. Parole d’amore quelle di Ilaria D’Alessio che è pronta ad abbracciare un nuovo fratellino.

Alla domanda sul rapporto che ha con Denise Esposito, la giovanissima fidanzata del padre, ha detto di non conoscerla ancora bene: “C’è stata una conoscenza piacevole ma il nostro rapporto è in fase embrionale e ho ancora pochi elementi per valutarla. L’importante è che piaccia a mio padre”. Le due ragazze sono quasi coetanee e magari con il tempo potrebbero stringere una buona amicizia. Staremo a vedere.