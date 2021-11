0 Facebook Prete in un video con Rita De Crescenzo, lei: “L’hanno sospeso, parliamo di quello che fanno le suore” Spettacolo 15 Novembre 2021 14:04 Di redazione 2'

Un video su Tik Tok sarebbe costato caro a un prete, don Alfonso, comparso al fianco di Rita De Crescenzo su Tik Tok. Il ministro aveva fatto visita alla tiktoker napoletana e assieme avevano cantato la nota canzone della De Crescenzo. Il filmato era finito anche nella rubrica “Ininfluencer” di Striscia la Notizia e probabilmente questa visibilità potrebbe aver allertato la Cura.

Prete fa un video con Rita De Crescenzo e finisce nei guai

La De Crescenzo, infatti, in uno dei suoi video in diretta, ripreso dal profilo Tik Tok “Le perle di Rita”, ha raccontato che don Alfonso sarebbe stato sospeso a causa del video girato con lei, spiegando che non ne capirebbe i motivi e dicendo che ci sarebbero suore che andrebbero addirittura in discoteca: “Che ha fatto di male questo prete a fare il video di Tik Tok con me. Le suore che si levano le vesti e vanno a ballare dentro le discoteche che dobbiamo fare? Devo andare in tutte le discoteche ad acchiappare tutte le suore? Devo fare la paparazza? Tutto bene? Chi gliel’ha levato a don Alfonso? Vi faccio vedere lunedì che faccio succedere“, queste le sue parole.

La tiktoker è poi passata alle ‘minacce’, dicendo che questo lunedì avrebbe fatto qualcosa, non ha spiegato quali sarebbero le sue intenzioni.

Il video in cui Rita De Crescenzo spiega cosa è accaduto a don Alfonso