0 Facebook Funerali Viviana e Gioele, striscione e palloncini: “Verità e giustizia” Funerali Viviana e Gioele. La disperazione e la battaglia del marito e papà Daniele Mondello. Le parole dell'avvocato e del parroco Cronaca 13 Novembre 2021 16:09 Di redazione 2'

“Siamo qui per dare una degna sepoltura a Viviana e a Gioele come volevamo da tempo. Non mi fermerò mai e andrò avanti, questo è sicuro al 100 per cento. Ne sono certo“. Lo ha detto Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, arrivando al Domo di Messina dove tra poco inizieranno i funerali della moglie del figlio Gioele.

Funerali Viviana e Gioele

Nei giorni scorsi il Gip di Patti ha chiuso l’inchiesta archiviando il caso. “Non ho mai visto un caso chiuso così con otto ipotesi in tutta la mia vita. Senza impronte e senza niente – dice – L’ho detto e lo faccio: non mi fermerò mai. Ormai ho perso tutto e quindi non mi interessa niente, vado avanti fino alla fine“.

E aggiunge: “Lo dico anche al Procuratore Cavallo che continuerò fino alla mia morte. Mi hanno tolto tutto. Farò di tutto per scoprire la verità, l’unica cosa positiva è e posso dare finalmente una degna sepoltura ai miei cari“.

Funerali Viviana e Gioele: le parole del parroco

“Sono veramente onorato di essere stato il parroco di una bella famiglia, e non dimenticherò mai tutte le volte che sono stato accolto nella loro famiglia, prima e dopo la nascita di Gioele“. E’ iniziata con queste parole l’omelia dei funerali di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. “Nessuno si è dimenticato e nessuno si dimenticherà – ha detto – qualche settimana fa la scuola dell’infanzia è stata intitolata al piccolo Gioele“.

“Viviana e Gioele non avevano un cuore spento“. Lo ha detto don Cleto d’Agostino, il parroco di Venetico durante l’omelia per i funerali di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. “Non perdiamo la speranza, ci dice che dio avrà sempre l’ultima parola“, dice. E aggiunge: “È molto superficiale chi pronuncia giudizi gratuiti“.

Funerali Viviana e Gioele: le parole del parroco, polemica sull’aborto

“È morta una mamma con il suo bambino. E voglio aggiungere che ogni giorno tanti bambini muoiono per aborto ma nessuno se ne accorge, nessuno indaga. Vediamo se questo i giornalisti lo scrivono“. Così don Cleto D’Agostino durante l’omelia per i funerali di Viviana Parisi e del figlio Gioele.