0 Facebook Viviana e Gioele, la madre di lei: “E’ uscita fuori di testa”. La cognata: “Me l’ha ammazzato” Cronaca 3 Settembre 2021 16:31 Di redazione 3'

Non è stato solo il marito, Daniele Mondello, a essere intercettato nel corso delle indagini sulla morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello. Oltre alle parole del dj, sono emerse anche quelle della madre di Viviana, Carmela Trusso Cafarello e della sorella.

Le parole della madre di Viviana Parisi: “E’andata fuori di testa”

Sembrerebbe, dalle intercettazioni rese note dall’Adnkronos, che la madre fosse a conoscenza dei disturbi della figlia: “E’ andata proprio fuori di testa, gioia mia”. La donna parlando con un nipote ricordava alcune vicissitudini sui problemi della dj. Ha parlato della sua depressione, dei due ricoveri, della mania di leggere la Bibbia ad alta voce: “…é andata proprio fuori di testa, gioia mia, proprio fuori di testa; poi, quando lei ha avuto questa crisi qua che è stata all’ospedale, è stata due giorni dalla suocera a Messina, quando poi lei ha voluto… che si sentiva meglio rientrare a casa, la Polizia l’ha fermata e l’ha fatto un bel verbalone… omissis… ma Vivianetta poi si era ripresa comunque gioia mia… omissis… anche se ha avuto un’altra ricaduta ed è finita di nuovo all’ospedale, perché poi pensava che magari il marito non le volesse bene, che la tradisse, e cose… ma quello magari è un momento di manie che aveva che… incomp… ogni tanto cadeva… Daniele gli aveva proibito pure di leggere la Bibbia, gli ha detto guai a te… io te la tolgo, te la brucio, non leggere più la Bibbia”. Come emerge da alcuni interrogatori Viviana, durante il lockdown, nonostante il divieto di uscire, si recava davanti alla chiesa di Venetico e si metteva a leggere ad alta voce la Bibbia.

Parla la sorella di Daniele Mondello: “Me l’ha ammazzato”

Ci sono poi le parole della sorella di Daniele, Mariella Mondello: “Sono arrabbiata con Viviana … io sono arrabbiata perché lei, va… a mio nipote me lo ha ammazzato lei! Per la sua testa, per le sue cose, noi ci abbiamo messo tutto il nostro impegno, ma lei non si è voluta curare…!”, queste le parole dette in una conversazione con un’amica risalente al 10 agosto.

Il 20 agosto, parlando con un’altra amica, Mariella rincara la dose. “Sempre con il senno del poi… questo bambino non doveva essere lasciato solo con sua madre…”, le dice Enza, l’amica. E Mariella Mondello risponde: “Quella un bastarda era, mio fratello, quella mattina, gli aveva…”. E l’amica: “Perché era una pazza… era una pazza…”. La sorella poi rimprovera al fratello di essere stato troppo buono con lei: “Mio fratello, per evitare… dice lei si stava alterando, per evitare che si alterasse, come sempre, perché mio fratello evitava, dice: va bene, va, vai da sola, ma portati il telefono… portati il telefono… e lui dice: lei gli ha detto: si, si l’ho preso… invece il telefono lei, o pensava di averlo in borsa, perché lei lo lasciava dentro questo telefono, o non lo ha preso apposta non lo so. Dopo di che se n’e andata.…”.