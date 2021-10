0 Facebook Morte Gioele, il papà pubblica le foto di pantaloncini del bimbo: “Crivellato di buchi” Cronaca 14 Ottobre 2021 07:49 Di redazione 1'

Non si dà pace Daniele Mondello, il papà di Gioele e marito di Viviana Parisi, ritrovati morti a Caronia ad agosto del 2020 dopo esser scomparsi. Sul proprio profilo Facebook posta la foto dei pantaloncini del bambino recuperati al tribunale di Patti. Sono crivellati da buchi, 14. Scrive così, mostrando la foto:

“Oggi siamo andati al tribunale di Patti per ritirare – a pagamento- l’ennesimo CD. Nell’immagine: pantaloncino di Gioele, crivellato di buchi (ne ho contati 14). Sul suo corpo: un ciuffo di peli di cane (non identificato). A voi le conclusioni”.

Giallo Caronia: i pantaloncini di Gioele Mondello

Per la Procura si è trattato di omicidio-suicidio. A luglio il Procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo ha chiesto quindi l’archiviazione, ma Mondello non accetta questa decisione e ribadisce che la moglie non ha ucciso Gioele e poi sia suicidata. “Hanno deciso di chiudere le indagini e di fermare tutto, dando a questa terribile storia un finale sbagliato. Ma non mi fermo, non riesco ad accettare nulla di tutto questo”, ha dichiarato l’uomo.