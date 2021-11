0 Facebook Rita De Crescenzo finisce di nuovo a Striscia la Notizia con le ‘sue urla’: “Canale 5 mi ama” News 11 Novembre 2021 13:54 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo ripresa ancora una volta a Striscia la Notizia. La tiktoker napoletana non è la prima volta che viene citata nella rubrica del Tg satirico “Ininfluencer”. La prima volta era stato ripreso un suo video in cui si cimentava in una sorta di tutorial su come truccarsi.

Rita De Crescenzo nella rubrica di Striscia la Notizia

Questa volta, invece, sono state riprese le sue urla mentre canta la canzone di Gianluca Manzieri: “Ma te vuliss m’parà a fa o karatè” . La De Crescenzo, lusingata da questa ‘citazione’, ha condiviso il video sul suo profilo Tik Tok, commentando: “Canale 5 mi ama”.

Sotto al video, in cui si sentono praticamente solo le urla di Rita De Crescenzo, con tanto di balletto, sono comparsi i commenti più disparati. Se da un lato i fan della tiktoker napoletana si sono complimentati con lei per la sua simpatia, non sono mancate le critiche da parte di chi le ha fatto notare che ci sarebbe poco da andare fieri a finire in una rubrica che di fatto prende in giro i ‘personaggi’ del web. C’è poi chi l’accusa di aver nuovamente ridicolizzato Napoli e tutti i napoletani con le sue urla.

Il video di Rita De Crescenzo a Striscia la Notizia condiviso dalla tiktoker