Rita De Crescenzo risponde a ‘Striscia la Notizia’ dopo il servizio: “Spagnolitas e Siani ma quale influenz?”

Spettacolo 14 Ottobre 2021

Rita De Crescenzo, dopo esser finita nella rubrica “Ininfluencer” a Striscia La Notizia, il tg satirico in onda su Canale Cinque, vuole rispondere direttamente ai due conduttori. Al momento al bancone del programma ci sono Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, un duo tutto da ridere che sta portando avanti in maniera eccelsa lo show.

La nota Tiktoker napoletana, con un passato criminale bello pieno di reati, ha voluto riprendere il suo filmato mandato in onda in tv e ringraziare, con qualche precisazione:

“Grazie a Siani e alla Spagnolitas (Vanessa Incontrada, n.d.r.) che avete fatto questo per me. Pure a Striscia la Notizia e che voglio più dalla vita”, dice la De Crescenzo rispondendo a un utendte che proprio su Tik Tok le chiede se ha visto il video. E poi: “Ma che ha itt chest’ che teng’ l’influenz’? Teng nu poc’ e mal’ ‘e stommc ma no l’influenza. No ma s’è sbagliat’ a spagnol’ e cagnà stu fatt’ e l’influenz'”.

Insomma l’ormai famosa Rita passa dal social cinese alla televisione. Il piccolo schermo si sta accorgendo di lei o si è trattato di un caso? Staremo a vedere!