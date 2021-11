0 Facebook Bambino di 3 anni morto per febbre e difficoltà respiratorie: arresto cardiaco dopo il malore Cronaca 11 Novembre 2021 13:15 Di redazione 1'

Continua a far paura il virus sinciziale. Dopo il Covid-19, il virus sta dilagando tra i bambini e riempendo i reparti degli ospedali pediatrici. La paura è tanta, soprattutto dopo gli ultimi decessi, di cui uno avvenuto nel Napoletano.

Bambino di 3 anni morto per febbre e difficoltà respiratorie a Siena

Un bambino di 3 anni è morto lo scorso martedì sera a Siena. Era giunto in ospedale al mattino con febbre e problemi respiratori. E’ man mano peggiorato finché ha avuto un arresto cardiaco. A quel punto si è tentato il tutto per tutto con la rianimazione, ma non è valso a nulla.

Non si conoscono le esatte cause del decesso, ma come riporta in una nota l’Azienda ospedaliera Scotte di Siena, non si esclude che sia stato il virus sinciziale a decretare il decesso del bambino. “Questo drammatico evento – così l’Aou nella nota – ha rattristato profondamente tutto il personale e la direzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese che si stringono intorno alla famiglia, esprimendo profondo cordoglio”.