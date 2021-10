0 Facebook Striscia la Notizia ‘si prende gioco’ di Rita De Crescenzo, la tiktoker nella rubrica ‘ininfluencer’ Spettacolo 13 Ottobre 2021 16:44 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo finisce nel mirino di Striscia la Notizia, per la precisione della simpatica rubrica “Ininfluencer”. Lo spazio del programma di Antonio Ricci dedicato a tanti personaggi che in rete aspirano a fare gli influencer con risultati grotteschi.

Rita De Crescenzo a Striscia la Notizia

E così Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, hanno presentato un video in cui Rita De Crescenzo mostrava come si trucca. Così, ispirandosi forse a Belen Rodriguez o Chiara Ferragni, ha fatto vedere quali sono i segreti del suo make-up. “Buongiorno, buongiorno, buongiorno – dice la De Crescenzo – stamattina mi trucco assieme a voi, guardate com’è bello, questo è il correttono (…)”. Inizia così il filmato con il primo errore che non si comprende se sia voluto o se sia un reale scivolone.

La De Crescenzo, probabilmente lusingata dall’essere stata mandata in onda su Canale 5, ha condiviso il filmato non importandosene del fatto che si tratti di una presa in giro. Tanti i commenti sotto il video della tiktoker napoletana.

Per guardare il video di Rita De Cresenzo andato in onda a Striscia la Notizia: clicca qui