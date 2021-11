0 Facebook Rita De Crescenzo piange in diretta: “Ve lo devo raccontare quello che mi è successo” Spettacolo 4 Novembre 2021 16:02 Di redazione 1'

Rita De Crescenzo torna in lacrime a parlare su Tik Tok. Le parole della nota influencer colpiscono come un macigno e parlano di una storia passata che la donna vorrebbe raccontare, ma che non riesca a portare alla ribalda. Starà parlando della sue redenzione?

Sappiamo che Rita De Crescenzo ha sbagliato nella vita. Era vicina al clan Elia, spacciava e faceva partecipare i figli, che le furono tolti. Dopo diversi anni la sua “redenzione”, l’avvicinamento alla Chiesa e al Credo del Signore. Oggi il successo come influencer su Tik Tok: le ospitate, gli eventi e il desiderio di essere ospitata in tv.

