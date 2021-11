0 Facebook Enza e Greta, mamma e figlia morte nel tragico incidente: feretri vicini con le foto Cronaca 11 Novembre 2021 14:26 Di redazione 1'

Sono morte in un drammatico incidente, a poca distanza l’una dall’altra: Enza Avallone, 38 anni, e la figlia Greta, 2 anni. Le due sono rimaste vittima del tragico schianto sulla Strada Statale 19 tra Eboli e Battipaglia, lo scorso martedì.

Enza e Greta, mamma e figlia morte nel tragico incidente a Eboli

Nella chiesa di Bartolomeo di Eboli si sono tenuti questa mattina i funerali: due feretri appoggiati l’uno accanto all’altro sull’altare. Mamma e figlia vicine e le loro foto pronte a splendere nel giorno funesto. Un dramma che scosso tutti.

Tantissime, come riporta Ottopagine, le persone presenti alla cerimonia funebre. Tutti stretti attorno al dolore della famiglia, soprattutto i colleghi carabinieri di Nunzio, in servizio a Vietri di Potenza. Il militare ha perso compagna e figlia nel tragico incidente. A lui in primis don Alfonso rivolge l’omelia: