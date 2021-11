0 Facebook “Mi hai scocciato”: calci e pugni, uomo tenta di lanciare moglie dal balcone Cronaca 9 Novembre 2021 16:50 Di redazione 1'

Paura e delirio a Cervinara, in Irpinia, dove un uomo, nel corso di una violenta lite domestica, ha tentato di lanciare la propria moglie giù dal balcone. I fatti sono accaduti in un abitazione del parco degli ulivi dove l’uomo in preda ai fumi dell’alcol ha prima aggredito, a colpi di calci e pugni, ed in seguito chiuso la consorte all’esterno del balcone, per diverse ore durante la notte. All’arrivo dei vicini di casa, spaventati probabilmente dalle grida che hanno risuonato per tutto il complesso edilizio, l’uomo – in preda all’agitazione – ha così tentato di buttare giù dal balcone la propria moglie.

Per fortuna in maniera repentina si sono palesati sul posto polizia e carabinieri che hanno messo in sicurezza la donna. La stessa che in un secondo momento è stata, inoltre, refertata dai sanitari del 188 che hanno riscontrato alcune lesioni riportate e al corpo. Mentre l’uomo è stato fermato dagli agenti ed ora il suo comportamento è al vaglio dell’autorità giudiziaria.