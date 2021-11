0 Facebook Scontro frontale tra due auto, giovane conducente massacrato di botte: è gravissimo News 7 Novembre 2021 13:43 Di redazione 1'

Una lite a causa di uno scontro frontale e un ragazzo è stato ridotto praticamente in fin di vita in una rissa. E’ avvenuto nella notte di sabato davanti a una discoteca nel Bresciano.

Ragazzo massacrato di botte nel Bresciano

Due vetture hanno avuto uno scontro frontale, richiamando l’attenzione di una decina di persone, e un uomo, uno dei conducenti delle vetture coinvolte, e’ stato massacrato di botte ed è attualmente in gravissime condizioni.

La vittima è un 32enne di Bergamo che ha aveva gia’ avuto un incidente stradale davanti la discoteca Number One a Cortefranca. L’uomo e’ ora ricoverato agli spedali Civili. Stando a una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Iseo, l’impatto tra macchine ha attirato l’attenzione di diversi ragazzi appena uscite dal locale e, per motivi che sono ancora da chiarire, una persona ancora non identificata ha picchiato la vittima. Rimasti feriti altri ragazzi coinvolti nella rissa.