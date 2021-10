0 Facebook Chiaia, lite e rissa tra i vicoli della movida: il video che ha mostrato la ‘paranza’ in azione. Con l’auto quasi investono la folla il video che ha mostrato la 'paranza' in azione. La lite, la rissa e un'automobile che per passare ha provato a investire chi la bloccava Cronaca 23 Ottobre 2021 22:09 Di redazione 2'

Ancora violenza nelle ore e nei luoghi della movida a Napoli. Siamo nel quartiere Chiaia, tra i vicoli adiacenti alla zona conosciuta come dei ‘Baretti‘. Un gruppo di ragazzi ha scatenato una rissa dopo una lite. Dalle immagini di un video pubblicato su Facebook è stata mostrata un’automobile che ha provato a investire i rivali.

Lite e rissa ai baretti di Chiaia

“Venerdì notte in vicoletto Belledonne a Chiaia è andato in scena l’ennesimo episodio della movida dei delinquenti e dei cialtroni che, a tarda ora, continuano a presidiare le strade in cerca di guai. E stavolta ci si è andati davvero vicino come mostrano le immagini pubblicate sui social di una rissa al termine della quale uno dei contendenti sale in macchina e cerca più volte di investire i rivali.

Il tutto sotto lo sguardo terrorizzato di altri avventori capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine per chiedere che vengano identificati tutti i protagonisti di questo episodio vergognoso, a partire dal criminale che era alla guida dell’auto.

Di certo alcune strade necessitano di una presenza costante di agenti in divisa che possano prevenire simili episodi. Ma ci aspettiamo anche condanne esemplari per chi attenta alla salute e alla vita del prossimo“. Ha dichiarato il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Lite e rissa ai baretti di Chiaia: il video pubblicato su Facebook da ‘Chiaia-Posillipo-San Ferdinando Cittadinanza attiva in difesa di Napoli’ e ripreso dal Consigliere Borrelli