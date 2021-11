0 Facebook Meteo Napoli, ancora pioggia ma tornerà il sole e caleranno le temperature Meteo 9 Novembre 2021 16:58 Di redazione 1'

E’ un autunno decisamente caldo quello che stiamo vivendo a Napoli, nonostante le piogge non sembrano darci tregua, le temperature sono ancora piuttosto alte. In questo martedì le massime hanno toccato 22°, ma è mercoledì che raggiugeranno i 24°. A partire da domani tornerà il sole, ma i rovesci ci daranno tregua soltanto fino a sabato momento in cui il tempo si guasterà nuovamente.

Quando si abbassano le temperature a Napoli

L’instabilità, con la presenza di lievi rovesci, interesserà il prossimo weekend. Le temperature però inizieranno a calare e arriveremo a minime di 18°. Dall’inizio della settimana prossima tornerà il bel tempo e il termometro comincerà ad avvicinarsi alla media autunnale. Le massime dovrebbero assestarsi sui 15-16° e le minime sugli 11-12°.

Avremo così un’aria decisamente più fresca rispetto a quella umida e afosa degli ultimi giorni. Anche le piogge, secondo quanto riportato nelle previsioni di Meteo.it, dovrebbero fermarsi fatta eccezione per la comparsa di rovesci sporadici, che non dovrebbero però raggiungere l’intensità degli ultimi temporali.