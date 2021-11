Spari alla Sanità venerdì sera, non appena si sono sentiti i colpi di pistola si è pensato subito a un agguato di camorra. E invece sembrerebbe che i colpi esplosi poco dopo le 21 in via Cristallini fossero l’epilogo di una lite per viabilità.

Spari alla Sanità, colpiti un uomo e una donna

Una precedenza stradale non data ed è scoppiato il caos. Colpiti un uomo e una donna di origini ucraina. Ad estrarre la pistola e fare fuoco è stato un automobilista che subito dopo è fuggito. Lei ha 33 anni ed è stata raggiunta all’arto inferiore, lui – noto alle forze dell’ordine per reati minori – è stato colpito alla spalla. Da comprendere se le due vittime si conoscessero.

Sul posto sono giunti i soccorsi, le due persone ferite sono state trasportate all’ospedale Pellegrini e non sarebbero in pericolo di vita. Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Le forze dell’ordine hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, ascoltato le vittime e anche alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il fuggitivo. Sono in corso le indagini per trovare il responsabile, al momento l’ipotesi seguita è che si sia trattato di una lite per motivi di viabilità, anche se non sarebbero escluse altre piste.