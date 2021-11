0 Facebook Perseguitava l’ex da ricercato, in manette Fausto Frizziero: “Non farmi tornare in carcere” Arrestato Fausto Frizziero. Il 48enne legato al clan egemone, della zona denominata della Torretta, era in libertà vigilata Cronaca 9 Novembre 2021 16:46 Di redazione 2'

Prima di finire di nuovo in manette per aver violato più volte le restrizioni disposte dal regime di libertà vigilata, Fausto Frizziero aveva di nuovo minacciato, insultato e aggredito la sua ex compagna.

Arrestato Fausto Frizziero

Stiamo parlando di circa quattro giorni fa. Secondo quanto riportato da Il Riformista, il tutto è avvenuto in strada nei pressi di vico Santa Maria della Neve. La stessa strada dove il 48enne della Torretta abitava.

Una scena di violenza alla quale hanno assistito i vicini che hanno provato a sedare gli animi. “Non farmi tornare carcerato“, avrebbe urlato l’uomo alla donna. È anche scattato l’allarme con relativa chiamata alle forze dell’ordine che pare non si siano mai recate sul posto.

Arrestato Fausto Frizziero: lo stalking

Eppure nell’ottobre del 2020, la donna aveva denunciato Frizziero per stalking. In quell’occasione l’uomo fu portato agli arresti domiciliari. Questo prima che il 48enne ottenesse la libertà vigilata (‘conquistata’ in estate).

Nel processo d primo grado Frizziero, difeso dall’avvocato Paolo Gallina, è stato condannato a 1 anno e 10 mesi proprio per stalking. Ieri, per il 48enne, è scattato di nuovo l’arresto. L’uomo aveva già perso la possibilità di poter svolgere attività presso la casa di lavoro nel carcere di Vasto.

Arrestato Fausto Frizziero: le manette

Eppure, nonostante le intense attività di indagini e ricerca, Frizziero aveva avuto il tempo e la possibilità di recarsi dalla sua ex per aggredirla e minacciarla. Non solo, avrebbe frequentato i soliti posti del quartiere ed è stato trovato in casa sua. Inutile il tentativo di fuga dalla finestra dell’appartamento.

Arrestato Fausto Frizziero: il comunicato delle forze dell’ordine

Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno catturato Fausto Frizziero, 48enne napoletano sottoposto alla misura della libertà vigilata, destinatario di un’ordinanza di sostituzione della misura in atto con la misura di sicurezza detentiva della Casa di Lavoro, emessa il 13 settembre dal Magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, per aver violato più volte le prescrizioni cui è sottoposto.

L’uomo, resosi irreperibile, al termine di un’attività di osservazione è stato localizzato presso la sua abitazione in via Santa Maria della Neve e, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga attraverso la finestra ma è stato bloccato.