0 Facebook Babbo Natale gigante in piazza Garibaldi, già danneggiata la luminaria: “Chiediamo recinzione” News 9 Novembre 2021 13:55 Di redazione 2'

E’ stata già danneggiata la luminaria di Babbo Natale in versione gigante in piazza Garibaldi a Napoli, era stata montata all’incirca una settimana fa e pochi giorni dopo qualche vandalo l’avrebbe presa di mira. A denunciare una lesione nella parte inferiore della luminaria è stato Carmine Meloro.

Danneggiata luminaria di Babbo Natale in piazza Garibaldi

Con un post sui social Meloro ha rivolto un appello alla Camera di Commercio, che quest’anno si è occupata delle installazioni delle luminarie a Napoli, affinché verifichino che il Babbo Natale possa essere acceso il prossimo 13 novembre, giornata in cui le installazioni di Napoli si illumineranno per la prima volta.

“Mancano 5 giorni all’accensione delle luminarie napoletane installate da Criscuolo Srl. Fondi europei stanziati e messi in essere da #cameradicommercionapoli garante del progetto il presidente #cirofiola #piazzagaribaldi da come denunciamo da decenni la piazza – scrive Carmine Meloro – è ostaggio di anarchia stile medioevale senza precedenti proclamata e soprannominata piazza di nessuno. L’ultima è di stasera il #babbonatale installato sabato è già stato danneggiato. Chiediamo alla camera di commercio un’ulteriore verifica dello stesso al fine di non compromettere definitivamente la luminosità della struttura è di un ulteriore recinzione così come effettuato sulle altre strutture luminarie al fine di arginare ulteriori futuri e certi danni. Nella speranza di controlli serali più persistenti è serrati con tolleranza zero da parte di #prefetturadinapoli e #questuradinapoli #comunedinapoli ringrazio la vedetta del territorio nostro caro amico”.

Il post di Meloro ha scatenato l’indignazione generale sui social, in tanti si sono detti avviliti per lo stato di degrado in cui versa piazza Garibaldi, troppo spesso presa di mira dai vandali. E la luminaria di Babbo Natale danneggiata sarebbe l’ennesima riprova della situazione.